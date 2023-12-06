Тамбиев: Молодцы ребята, что после второго периода переломили ход матча в нашу пользу

Главный тренерпрокомментировал поражение от(3:4 Б) в домашнем матче.

«Хорошая боевая игра с обоюдоострыми моментами и с одной, и с другой стороны. Молодцы ребята, что после второго периода переломили ход матча в нашу пользу. Ну а буллиты — тут ничего не сделаешь. Как есть, так и есть.

В Хабаровске после прошлого матча сказал, что игра по содержанию не понравилась, но результатом остался доволен, можно ли сказать сегодня обратное? Я доволен третьим периодом, его надо на завтра забирать играть. По первым двум у меня есть вопросы, немного подкорректируем что-то.

Как удалось ребят взбодрить? Посадил некоторых товарищей, и команда задышала по-другому. Здесь прогибаться нельзя. Поэтому остались те, кто сражались.

Последние игры где-то рядом, но чего-то не хватает? Чтобы нам серийно побеждать, надо немного выравнять состав и добавить исполнительского мастерства в завершении. Есть нюансы и мы работаем над этим.

Сегодня немного видоизменили сочетания защитников, это поиск пары для Шулака? Есть травмированные защитники, но мы смотрим, кто в паре с Шулаком добавит и в атаке, и в обороне.

Оставлять буллиты так нельзя, если у Гутика не получается, то зачем он выходит бросать каждый матч? А кого вы хотите видеть? Горшкова? Хорошо, поставлю», — цитирует Тамбиева сайт «Адмирала».

После этого матча «Амур» занимает 9-е место в таблице Востока с 39-ю очками в активе. «Адмирал» — на 12-й позиции (30).