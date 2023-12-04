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    Президент КХЛ: Хоккей всегда обгонял футбол по посещаемости

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    Президент КХЛ Алексей Морозов сравнил посещаемость матчей в лиге с футбольной Премьер-лигой.

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    «Хоккей всегда обгонял футбол — уже потому, что у нас больше матчей.

    Мы внимательно изучаем статистику, и в этом году за первые три месяца посещаемость выросла на 23% по сравнению с прошлым сезоном. А это в среднем около тысячи дополнительных человек на каждом матче.

    Как мы и ждали, люди возвращаются после пандемии. Мы понимали, что на это нужно время.

    И вот эффект есть, к тому же клубы работают над тем, как разогреть матч-дэй, придумывают каждый раз что-то новое. Букмекерские компании устраивают свои активности на играх, чтобы привлечь людей.

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    • Это наша стратегия, и мы ждем, что посещаемость будет дальше расти.

    Впереди новогодние праздники, потом — борьба за плей-офф и розыгрыш Кубка Гагарина. У нас посещаемость в эти месяцы традиционно растет еще больше.

    Надеюсь, что в этом сезоне мы побьем рекорд.

    Вообще сейчас у нас второй показатель за все 16 сезонов КХЛ. То есть близко к рекорду», — приводит слова Морозова «Матч ТВ».

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