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    Козлов: Положительные эмоции, которые нам очень нужны

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Спартак Салават Юлаев
    Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался об итогах матча со «Спартаком» (3:2).

    Виктор Козлов
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    Виктор Козлов

    «Хороший матч, обе команды атаковали, вратари провели отличные матчи. Интрига в конце только украсила встречу. У нас был хороший контроль шайбы, в конце выстояли в меньшинстве. В буллитах Саша Хмелевски молодец, Самонов был надёжен. В плане эмоций спасибо нашим болельщикам, которые нас поддерживали. Особенно важно победить, проигрывая и сравнивая счёт в концовке. Положительные эмоции, которые нам очень нужны.

    Почему решил сегодня снять вратаря в овертайме? В Минске не снял, мы проиграли. Теперь решил пойти другой дорогой. Но лучше не доводить матч до овертайма.

    Как бороться с удалениями? Игра была нервной, была видна нервозность и у нас, и у соперника. Один гол мог решить всё. Они забили, и, что мне понравилось, все ребята верили в команду, лидеры хорошо себя проявили.

    Осталось два матча до паузы, Илья Ежов сыграет? Думаем над этим», — приводит слова Козлова официальный сайт «Салавата».

    В следующем туре «Салават» сыграет с «Витязем» в гостях, а «Спартаку» предстоит московское дерби с «Динамо».

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