Игнатьев: Шайба за пять минут до конца нам сильно помогла

Главный тренерпрокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с(5:2).

«Прежде всего немногочисленных — а может, уже и многочисленных — мытищинских болельщиков с победой: как говорят в Мытищах, "с детства за 'Куньлунь'. Что касается игры, моё мнение — мне понравилось, как наша команда сегодня играла, хорошее начало, интенсивное, энергичное, было похоже на прошлую игру. Всё складывалось неплохо до момента, пока мы не пропустили первый гол — индивидуальная ошибка. После этого ребята стали немножко нервничать, хорошо, что удалось забить четвёртый гол: шайба за пять минут до конца нам сильно помогла.

Не могу сказать, что у 'Автомобилиста' была уйма моментов, но моменты были, они поджали нас к воротам, этот гол разрядил обстановку. Пятый гол — уже завершил всё, хорошая игра, 'Куньлунь' тем более шесть лет не выигрывал у 'Автомобилиста'. Игры всегда складывались с ними непросто, но удалось сегодня победить. Мы не обращали внимания на состояние соперника, больше обращали, что идёт у нас. Мы знали, какие нюансы используют гости, что насыщают среднюю зону, убегают в контратаки — там большое количество квалифицированных игроков, которые могут решить любой момент. Первый период мы провели мощно, но после 3:2 нам пришлось немножко ноги уносить. Если бы мы сами играли плохо, то и такой 'Автомобилист' бы не победили", — приводит слова Игнатьева официальный сайт "Автомобилиста".

"Куньлунь" после 40 матчей поднялся на девятое место в Западной конференции КХЛ. "Автомобилист" идет седьмым на "Востоке" после 39 игр.