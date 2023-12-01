Заварухин: Подсказывали ребятам не удаляться, но сами дали этот шанс

, главный тренер, прокомментировал результат матча против(2:4).

«На юбилейном матче была классная атмосфера, некоторых ребят давно не видел, сейчас все внизу встретимся, пообщаемся. Такие матчи нужны, я считаю.

По игре: мы дали фору хорошей команде. Подсказывали ребятам не удаляться, но сами дали этот шанс. Конечно, мы ждём от Бурдасова результативной игры. Не скажу, что он не старается. Есть возможности, он сегодня опять попал в перекладину, в штангу, если вы не заметили. Мы ждём от него, как от лидера команды, как от лидера раздевалки больше результативных действий. Это наше усиление. Как только Антон начнёт набирать очки, думаю, и нам будет намного проще.

Про усиление состава — хороший вопрос. Мы с руководством на связи, что-то оговаривали, хотим усилить некоторые позиции. Но от нас мало что зависит — именно от меня. Руководство работает, если будут какие-то трансферы, мы, конечно, объявим. Работа идёт, кипит, но пока сказать конкретно ничего не могу», — приводит слова Заварухина пресс-служба КХЛ.

Благодаря этой победе москвичи набрали 53 очка и обошли «Спартак», став лидером Западной конференции. «Трактор» с 42 очками — на 6-й строчке «Востока».

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» в Нижнем Новгороде сыграет с «Торпедо». «Трактор» примет ЦСКА. Оба матча состоятся 3 декабря.