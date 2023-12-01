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    Агент рассказал, почему Задоров перешел в «Ванкувер»

    Хоккей Прогнозы на НХЛ Ванкувер Кэнакс Калгари Флэймз НХЛ
    Дэн Мильштейн, агент российского защитника Никиты Задорова, прокомментировал переход игрока из «Калгари Флэймз» в «Ванкувер Кэнакс».

    Никита Задоров
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    Никита Задоров

    «"Ванкувер" у нас был в приоритетном списке клубов, в котором Никита хотел оказаться. Главный тренер команды и вся организация "Ванкувера" хотели видеть Никиту еще в прошлом сезоне, в клубе пытались произвести обмен еще в прошлом сезоне, но тогда не получилось.

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    • Накануне в "Ванкувере" сделали обмен, высвободили нужные средства. В итоге "Ванкувер" провернул сделку, которую хотел сделать еще в прошлом сезоне, поэтому Никита оказался в Кэнакс», — приводит слова Мильштейна «Чемпионат».

    В текущем регулярном чемпионате НХЛ Задоров провел 21 матч и набрал 6 (1+5) очков.

    Ранее Задоров выступал за «Баффало», «Колорадо» и «Чикаго».

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