Агент рассказал, почему Задоров перешел в «Ванкувер»

Дэн Мильштейн, агент российского защитника, прокомментировал переход игрока из

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Никита Задоров Фото: nhl.com

«"Ванкувер" у нас был в приоритетном списке клубов, в котором Никита хотел оказаться. Главный тренер команды и вся организация "Ванкувера" хотели видеть Никиту еще в прошлом сезоне, в клубе пытались произвести обмен еще в прошлом сезоне, но тогда не получилось.

Накануне в "Ванкувере" сделали обмен, высвободили нужные средства. В итоге "Ванкувер" провернул сделку, которую хотел сделать еще в прошлом сезоне, поэтому Никита оказался в Кэнакс», — приводит слова Мильштейна «Чемпионат».

В текущем регулярном чемпионате НХЛ Задоров провел 21 матч и набрал 6 (1+5) очков.

Ранее Задоров выступал за «Баффало», «Колорадо» и «Чикаго».