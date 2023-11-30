Жамнов отреагировал на информацию о возможном переходе Ковальчука в «Спартак»

Главный тренер «Спартака»прокомментировал информацию о возможном переходе

Сообщалось, что 40-летний Ковальчук подпишет со «Спартаком» контракт до конца сезона.

«Я уже много раз отвечал на этот вопрос, на сегодняшний день ничего не изменилось.

Когда Илья приедет — тогда мы с ним поговорим. Он будет на Матче звезд КХЛ, там мы с ним встретимся и пообщаемся», — приводит слова Жамнова «Чемпионат».

Матч звезд КХЛ пройдет 9–10 декабря в Санкт-Петербурге на «СКА-Арене».

Последним клубом Ковальчука был «Авангард», с которым он выиграл Кубок Гагарина в сезоне-2020/21.

Ковальчук — воспитанник «Спартака», в составе которого дебютировал на профессиональном уровне в 1999 году и играл до 2001 года. В России хоккеист также играл за «Ак Барс», «Химик» и СКА. В НХЛ он выступал за «Атланту» (сейчас «Винипег»), которая выбрала его на драфте НХЛ-2001 под первым номером, «Нью-Джерси», «Лос-Анджелес», «Монреаль» и «Вашингтон».