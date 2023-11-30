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    Жамнов отреагировал на информацию о возможном переходе Ковальчука в «Спартак»

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    Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал информацию о возможном переходе Ильи Ковальчука.

    Алексей Жамнов
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    Алексей Жамнов

    Сообщалось, что 40-летний Ковальчук подпишет со «Спартаком» контракт до конца сезона.

    «Я уже много раз отвечал на этот вопрос, на сегодняшний день ничего не изменилось.

    Когда Илья приедет — тогда мы с ним поговорим. Он будет на Матче звезд КХЛ, там мы с ним встретимся и пообщаемся», — приводит слова Жамнова «Чемпионат».

    Матч звезд КХЛ пройдет 9–10 декабря в Санкт-Петербурге на «СКА-Арене».

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    • Последним клубом Ковальчука был «Авангард», с которым он выиграл Кубок Гагарина в сезоне-2020/21.

    Ковальчук — воспитанник «Спартака», в составе которого дебютировал на профессиональном уровне в 1999 году и играл до 2001 года. В России хоккеист также играл за «Ак Барс», «Химик» и СКА. В НХЛ он выступал за «Атланту» (сейчас «Винипег»), которая выбрала его на драфте НХЛ-2001 под первым номером, «Нью-Джерси», «Лос-Анджелес», «Монреаль» и «Вашингтон».

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