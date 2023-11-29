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    Кудашов: Не понравился даже не счет, а отдельные действия нашей команды в определенных ситуациях

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    Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал гостевое поражение от СКА (3:5).

    Алексей Кудашов
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    Алексей Кудашов

    «Не понравился сегодня даже не счет, а отдельные действия нашей команды в определенных ситуациях. Одно и то же — иногда прокатывало, а сегодня все наши ошибки раз и залетели. Это расстроило. Я говорю о пропущенных голах, там несколько индивидуальных ошибок. И принятие решений в определённых ситуациях было неправильным, поэтому и проиграли.

    Почему не удалось вернуться в игру в концовке? Забить не удалось. Не забываем про соперника. СКА стал плотно играть в своей и средней зоне, искать контратаки. Не всегда получается, как хочется.

    500 игр в КХЛ оценю как то, что прошёл какой-то определённый этап. Набрался опыта, появились знания, уверенность», — цитирует Кудашова «Чемпионат».

    СКА одержал девятую победу подряд. Команда Романа Ротенберга с 44 очками поднялась на четвертое место в Западной конференции. «Динамо» (51 очко) занимает второе место на «Западе».

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