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    Нападающий «Торпедо» Артамонов: Скауты НХЛ задают очень неудобные вопросы

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Торпедо КХЛ НХЛ
    Нападающий нижегородского «Торпедо» Никита Артамонов высказался о возможном участии в драфте НХЛ.

    Никита Артамонов
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    Никита Артамонов

    «Я только в прошлом сезоне о нем узнал. Точнее я знал о его существовании, но особо не следил, не задумывался, что меня могут выбрать. Когда задрафтовали Мичкова, Гуляева, то подумал, что через год могу тоже выйти на драфт. В Казани на предсезонном турнире ко мне много скаутов подходило. По ходу сезона стараюсь вообще об этом не думать, но, конечно, мысли есть, меня постоянно просят всякие анкеты заполнять, скауты звонят.

    Не сказал бы, что очень много звонят. Иногда просто очень неудобные вопросы задают. Например, спрашивали: "Чем ты через год поможешь этой команде?" Как на это можно ответить, я даже не знаю.

    Одному клубу заполнял анкету часа два. Там ведь еще все на английском, надо переводить», — приводит слова 18-летнего хоккеиста Sport24.

    В текущем сезоне Артамонов провел в регулярном чемпионате КХЛ 26 матчей, забил четыре гола и сделал 10 результативных передач.

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