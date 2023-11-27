Заварухин о победе «Трактора»: Самое главное — мы взяли два балла

Главный тренервысказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с(2:1).

«Хорошая игра с нашей стороны. Настраивались прервать серию из поражений. Хорошо, что нам это удалось. Ребята молодцы, сегодня сыграли самоотверженно на команду. Пропустили ненужный гол. Самое главное — мы взяли два балла.

Принципиально ли было обыграть Игоря Ларионова? Вообще не обращал на это внимания. Перед нами был соперник — "Торпедо". Стояла задача победить — мы её выполнили. Не было конкретно задачи обыграть кого-то. Самое главное, чтобы моя команда играла и показывала тот результат, который мы хотим», — цитирует Заварухина пресс-служба «Трактора».

После победы над «Торпедо» челябинцы занимают 6-е место в таблице Востока (42 балла). В следующем матче «Трактор» сыграет с московским «Динамо» 1-го декабря.