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    Заварухин о победе «Трактора»: Самое главное — мы взяли два балла

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Трактор Торпедо
    Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин высказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (2:1).

    Алексей Заварухин
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    Алексей Заварухин

    «Хорошая игра с нашей стороны. Настраивались прервать серию из поражений. Хорошо, что нам это удалось. Ребята молодцы, сегодня сыграли самоотверженно на команду. Пропустили ненужный гол. Самое главное — мы взяли два балла.

    Принципиально ли было обыграть Игоря Ларионова? Вообще не обращал на это внимания. Перед нами был соперник — "Торпедо". Стояла задача победить — мы её выполнили. Не было конкретно задачи обыграть кого-то. Самое главное, чтобы моя команда играла и показывала тот результат, который мы хотим», — цитирует Заварухина пресс-служба «Трактора».

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    • После победы над «Торпедо» челябинцы занимают 6-е место в таблице Востока (42 балла). В следующем матче «Трактор» сыграет с московским «Динамо» 1-го декабря.

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