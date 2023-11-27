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    «Сибирь» оказалась сильнее «Куньлуня»

    «Сибирь» — «Куньлунь»: счет матча 3:2, обзор голов

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    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» одолела «Куньлунь» со счетом 3:2.

    «Сибирь»
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    «Сибирь»

    Шайбы в составе победителей забрасывали 18-летний Владимир Михалев (для него это вторая шайба в КХЛ), нападающие Сергей Дубакин и Артем Михеев.

    В составе китайского клуба обе шайбы забросил финн Теэму Пулккинен.

    КХЛ. Регулярный чемпионат.
    «Сибирь» (Новосибирская область) — «Куньлунь РС» (Пекин) — 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)
    Голы: Михалев — 2 (И. Климович, Ефремов), 1:48 — 1:0. Пулккинен — 4 (бол., Меркли, Макмиллан), 27:22 — 1:1. Дубакин — 6 (бол., Жуков), 34:38 — 2:1. Пулккинен — 5 (Макмиллан, Пу), 36:03 — 2:2. Михеев — 5 (Шашков, Хамидуллин), 43:41 — 3:2Вратари: Красоткин — Джурасик (58:20 — 58:46, 58:55 — 59:52)Броски: 16 (7+4+5) — 23 (10+7+6)Штраф: 11 — 13

    В следующем туре «Сибирь» примет дома «Северсталь», а «Куньлунь» сыграет со «Спартаком»

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