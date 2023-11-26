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    Все новости спорта

    Московское «Динамо» захватило лидерство в Западной конференции

    «Динамо» Минск — «Динамо» Москва: счет матча 1:4, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Динамо Минск
    Московское «Динамо» победило «Динамо» Минск в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:1.

    «Динамо» Москва
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    «Динамо» Москва

    В составе российской команды шайбы забросили Артем Ильенко, Игорь Ожиганов, Седрик Пакетт и Егор Петухов.

    У хозяев отличился Роман Горбунов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо Мн» (Минск) — «Динамо М» (Москва) — 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)
    Голы: Горбунов — 10 (Калдис), 8:34 — 1:0. Ильенко — 4 (мен., Петухов), 21:35 — 1:1. Ожиганов — 2 (Римашевский, Ильенко), 24:58 — 1:2. Пакетт — 8 (бол., Гусев, Уил), 48:24 — 1:3. Петухов — 5 (Гусев), 57:18 — 1:4Вратари: Колосов — КоноваловШтраф: 10 — 8Броски: 23 (5+9+9) — 20 (9+7+4)

    Московское «Динамо» набрало 51 очко и лидирует в таблице Западной конференции.

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    Минское «Динамо» (34) располагается на 8-м месте.

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