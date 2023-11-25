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    Ларионов: К сожалению, уехали с одним очком вместо двух, но жизнь продолжается

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Торпедо СКА
    Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов высказался о поражении своей команды в регулярном чемпионат КХЛ со СКА (3:4 Б).

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    Напомним, что нижегородцы вели в счете 3:0, но упустили свое преимущество в 3-м периоде.

    «Соперника с победой, хороший матч. Доставили удовольствие зрителям, это самое главное. Наших ребят — с хорошей игрой, к сожалению, уехали с одним очком вместо двух, но жизнь продолжается. Готовимся к следующему матчу, он тоже будет непростым.

    Шайба Силаева? Игра хоккея спонтанная. Можно наигрывать, тренировать. Любой шайбе можно дать объяснение, наиграна она была или нет. Так же и с первой шайбой, которую мы пропустили, дали кислород сопернику. Игра диктует игрокам, они принимают решение. Такое решение приняли, забили гол, это радует.

    Мы третий период начали с ошибки. Это сигнал, глоток воздуха и энергии для соперника. Тем более для команды, которая выиграла семь подряд. У них было много уверенности, которую мы забрали после двух периодов. И оттуда всё пошло — ошибки, удаления.

    Естественно, пытались ребят собрать, но когда смотришь на скамейку, видишь, что у тебя отсутствует пять-шесть ведущих игроков… Мы не могли требовать большего, чем они дали.

    Во втором перерыве предупреждали в раздевалке, что игра состоит из трёх периодов. Второе, что мы слишком много в этом году надарили соперникам подарков, когда уступали выигранные матчи. Предупредил, что должна быть не просто игра на удержание счёта, а концентрация внимания. К сожалению, первый отрезок это всё перечеркнул», — передает слова Ларионова Чемпионат.

    После поражения от СКА «Торпедо» занимает 4-е место в таблице Запада с 43 очками в активе. В следующем матче подопечные Ларионова сыграют с «Трактором» 27-го ноября.

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