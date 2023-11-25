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    СКА по буллитам победил «Торпедо»

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    В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА на своем льду по буллитам обыграл «Торпедо» со счетом 4:3.

    СКА
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    СКА

    В основное время на точные броски Алексея Кручинина, Антона Силаева и Богдана Конюшкова хозяева ответили голами Валентина Зыкова, который забил дважды, и Алекса Гальченюка.

    Автором победного буллита стал тот же Зыков.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    СКА (Санкт-Петербург) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 4:3 Б (0:2, 0:1, 3:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Кручинин — 9, 1:12 — 0:1. Силаев — 3 (Летунов), 8:34 — 0:2. Конюшков — 3 (бол., Атанасов, Летунов), 34:37 — 0:3. Зыков — 6 (Бардаков), 40:34 — 1:3. Зыков — 7 (бол., Гальченюк), 45:21 — 2:3. Гальченюк — 11 (бол., Воробьев, Никишин), 55:30 — 3:3Победный буллит: ЗыковВратари: Маттссон (Серебряков, 8:34, 55:29 — 55:30) — КульбаковШтраф: 8 — 12Броски: 30 (7+9+13+1) — 25 (5+11+6+3)

    «Торпедо» сохраняет четвертое место в таблице Западной конференции. СКА идет на пятой строчке.

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