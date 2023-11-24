«Авангард» объявил о возвращении Шулака в «Адмирал»

сообщил о переходе защитника

Чешский хоккеист перешел в клуб из Владивостока в обмен на денежную компенсацию.

Шулак стал игроком «Авангарда» в мае 2023 года. До этого он выступал за «Адмирал».

«Непростое решение, но мы вынуждены были его принять из-за лимита на количество легионеров в команде.

Благодарим Либора за честную работу, профессионализм и прекрасные человеческие качества. По самоотдаче к нему никаких претензий, выходя на лед, он в каждом матче горел желанием победить.

Нам было крайне важно в результате обмена сохранить для Шулака контрактные условия и обеспечить ему максимально комфортный переход.

"Адмиралу" возвращение лидера обороны прошлого сезона наверняка поможет решить свои задачи. Либор сможет там много играть, в том числе в большинстве, и радовать болельщиков. Желаем ему удачи и не прощаемся — "говорим до свидания"!», — сказал генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.

В текущем сезоне Шулак провел в регулярном чемпионате КХЛ 31 матч и набрал 12 очков (4+8).