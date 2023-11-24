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    Браташ: У меня точно есть комплекс овертаймов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Лада Локомотив
    Главный тренер «Лады» Олег Браташ поделился комментарием после поражения от «Локомотива» в КХЛ (1:2).

    Олег Браташ
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    Олег Браташ

    «Если говорить про результат, то очко на выезде с такой командой как "Локомотив" — это дорогого стоит. Старались, боролись, выглядели достойно. Имели шансы победить. Но, к сожалению, проиграли. Однако итоговый результат — не худший вариант.

    "Лада" без канадцев? Сами хотим, чтобы они быстрее поправились. Сложно прогнозировать, когда это случится. Мы надеемся, что Джозефс в ближайшее время выйдет, с Космачуком — сложнее. Насчет конкурентоспособности без канадцев — лучше вам судить по этому матчу.

    Плохая игра в овертайме? У меня точно есть комплекс овертаймов. У нас бывают непонятные решения в овертайме, они приводят к поражениям. Честно, у меня правда комплекс возник. Это не системные ошибки, а индивидуальные. И это сложно объяснить», — цитирует Браташа пресс-служба КХЛ.

    После этого матча «Локомотив» занимает 3-е место в таблице Запада с 44 очками в активе. «Лада» также располагается на 3-й позиции Востока (45 баллов).

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