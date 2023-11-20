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    КХЛ назвала лучших игроков недели

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Адмирал Витязь Спартак
    КХЛ определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели в регулярном чемпионате.

    Максим Цыплаков
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    Максим Цыплаков

    Лучшим вратарем впервые в карьере признан Сергей Иванов («Адмирал»), одержавший одну победу в трех матчах недели, одна игра также завершилась в серии бросков. Он же стал лучшим новичком недели.

    По воротам Иванова было нанесено 123 броска (41 в среднем за игру), из которых он отразил 97,56%. Коэффициент надежности составил 0,99. В матче с «Амуром» Иванов впервые за «Адмирал» сыграл на ноль.

    Лучшим защитником во второй раз в карьере признан Джереми Рой («Витязь»), набравший 6 (0+6) очков в пяти матчах недели. Показатель полезности канадского защитника составил «+4». На его счету также три силовых приема, 10 заблокированных бросков и один отбор шайбы.

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    • Лучшим нападающим впервые в карьере признан Максим Цыплаков («Спартак»), набравший 5 (5+0) очков в трех матчах недели. Шайбы в матче с «Динамо» Мск и «Ладой» стали победными для его команды. На счету Цыплакова также 12 силовых приемов и один блокированный бросок.

    На минувшей неделе в КХЛ состоялось 33 матча, в которых приняли участие 549 хоккеистов (39 вратарей, 183 защитника и 327 нападающих). Средняя результативность 5,09 шайбы за игру.

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