Федоров: Из четырех наших грубых ошибок две соперник реализовал

Главный тренерпрокомментировал поражение своей команды в армейском дерби в Санкт-Петербурге от(1:2).

«СКА с победой. Из четырех наших грубых ошибок две соперник реализовал. Но могли вернуться в игру всё равно. Большинство не получилось, не в зачёт нам оно сегодня, по одному вылазили. Наша реализация была заторможена. Хотели покрасивее сыграть, но не исполнили так, как надо. И не удалось вратаря переиграть. В целом хорошо двигали шайбу, но ошибки в начале игры не помогли нам. Тем не менее наша энергия, наша работа с шайбой мне понравились. Но счёт на табло.

Игроки ЦСКА выглядели спокойными весь матч? На лавке особо говорить ребятам нечего, все достаточно обученные. Все понимали, что СКА хорошо двигается с шайбой, играет по модели "Юг — Север". В принципе, игра давалась, как я уже сказал, реализация немножко подвела», — цитирует Федорова «Чемпионат».

СКА набрал 38 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА с 36 очками располагается на 5-м месте «Запада».

Команда Романа Ротенберга 23 ноября примет «Спартак». ЦСКА 22-го числа сыграет на выезде с «Северсталью».