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    «Оттава» по буллитам обыграла «Миннесоту» в матче НХЛ

    «Оттава» — «Миннесота»: счет матча 2:1 Б, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Оттава Сенаторз Миннесота Уайлд
    «Оттава» одержала победу над «Миннесотой» (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    В основное время матча команды обменялись голами. В составе «Оттавы» шайбу забросил Эрик Бреннстрем, а у «Миннесоты» гол записал на свой счет Марко Росси.

    Команды довели дело до серии буллитов, где сильнее оказалась «Оттава». Победный бросок на счету Джоша Норриса.

    НХЛ. Регулярный чемпионат.
    «Оттава» — «Миннесота» 2:1 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0).
    Голы: Росси — 6 (Фэйбер, Цуккарелло), 26:22 — 0:1. Бреннстрем — 1 (Форсберг, Хэмоник), 43:22 — 1:1Победный буллит: Джош НоррисВратари: Форсберг — ГуставссонБроски: 31 (10+9+11+1) — 25 (10+7+7+1)Штраф: 13 — 13

    После этого матча «Оттава» занимает 12-е место в таблице Востока с 16-ю очками в активе. «Миннесота» также располагается на 12-й позиции Запада (13 баллов).

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