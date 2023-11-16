«Ак Барс» — «Динамо»: счет матча 4:1, обзор голов

Нападающий хозяев Вадим Шипачев Фото: globallookpress.com
На 25-й минуте счет открыл Дмитрий Яшкин.
Еще через минуту Илья Сафонов увеличил преимущество до двух шайб.
А на 29-й минуте Вадим Шипачев забил гол и сделал счет разгромным — 3:0. Для опытного нападающего это 800-е очко в КХЛ,
«Динамо» смогло забить гол престижа в начале третьего периода. Автором заброшенной шайбы стал Андрей Миронов.
На 57-й минуте форвард хозяев Кирилл Петров снова сделал счет разгромным — 4:1.
После этой победы «Ак Барс» поднялся на четвертое место с 40 очками на «Востоке». «Динамо» (45) занимает вторую строчку на «Западе».