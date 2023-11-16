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    «Ак Барс» уверенно обыграл московское «Динамо»

    «Ак Барс» — «Динамо»: счет матча 4:1, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Динамо
    В матче регулярного чемпионата КХЛ казанский «Ак Барс» победил московское «Динамо» со счетом 4:1.

    Нападающий хозяев Вадим Шипачев
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    Нападающий хозяев Вадим Шипачев

    На 25-й минуте счет открыл Дмитрий Яшкин.

    Еще через минуту Илья Сафонов увеличил преимущество до двух шайб.

    А на 29-й минуте Вадим Шипачев забил гол и сделал счет разгромным — 3:0. Для опытного нападающего это 800-е очко в КХЛ,

    «Динамо» смогло забить гол престижа в начале третьего периода. Автором заброшенной шайбы стал Андрей Миронов.

    На 57-й минуте форвард хозяев Кирилл Петров снова сделал счет разгромным — 4:1.

    После этой победы «Ак Барс» поднялся на четвертое место с 40 очками на «Востоке». «Динамо» (45) занимает вторую строчку на «Западе».

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