«Ак Барс» — «Динамо»: счет матча 4:1, обзор голов

В матче регулярного чемпионата КХЛ казанскийпобедилсо счетом 4:1.

На 25-й минуте счет открыл Дмитрий Яшкин.

Еще через минуту Илья Сафонов увеличил преимущество до двух шайб.

А на 29-й минуте Вадим Шипачев забил гол и сделал счет разгромным — 3:0. Для опытного нападающего это 800-е очко в КХЛ,

«Динамо» смогло забить гол престижа в начале третьего периода. Автором заброшенной шайбы стал Андрей Миронов.

На 57-й минуте форвард хозяев Кирилл Петров снова сделал счет разгромным — 4:1.

После этой победы «Ак Барс» поднялся на четвертое место с 40 очками на «Востоке». «Динамо» (45) занимает вторую строчку на «Западе».