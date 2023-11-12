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    «Барыс» на своем льду одолел «Северсталь»

    «Барыс» — «Северсталь»: счет матча 4:1, обзор голов

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    В Астане прошел матч регулярного чемпионата КХЛ. «Барыс» принимал «Северсталь».

    «Барыс»
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    «Барыс»

    Хозяева победили со счетом 4:1.

    У «Барыса» шайбы забросили Адиль Бекетаев, Кирилл Савицкий и Батырлан Муратов, оформивший дубль. У череповецкой команды отличился Никита Коростелев.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Барыс» (Астана) — «Северсталь» (Череповец) — 4:1 (0:1, 3:0, 1:0)
    Голы: Коростелев — 11 (бол., Буренов, Степанов), 16:12 — 0:1. Бекетаев — 3 (бол., Муратов), 27:19 — 1:1. Савицкий — 6 (бол., Муратов, Бекетаев), 29:58 — 2:1. Муратов — 4 (Шестаков, Савицкий), 32:56 — 3:1. Муратов — 5, 50:42 — 4:1Вратари: Паскуале — ШугаевШтраф: 4 — 4Броски: 26 (11+10+5) — 26 (8+3+15)

    «Барыс» идет на 11-й строчке в Восточной конференции. У команды 25 очков в 31 матче.

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    «Северсталь» (30) располагается на 8-м месте «Запада».

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