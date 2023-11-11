«Металлург» Магнитогорск — «Ак Барс»: счет матча 3:0, обзор голов

Завершился матч регулярного чемпионата КХЛ между магнитогорскими казанским. Победу в нем со счетом 3:0 одержала команда Андрея Разина.

Первый период не принес заброшенных шайб.

Лишь в конце второй 20-минутки хозяева наконец смогли распечатать ворота Артура Ахтямова. Шайба на счету Люка Джонсона.

В начале третьего периода преимущество «Металлурга» до двух шайб увеличил Максим Карпов.

А в самом конце встречи точку поставил Егор Коробкин.

КХЛ. Регулярный чемпионат. «Металлург Мг» (Магнитогорск) — «Ак Барс» (Казань) — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) Голы: Джонсон — 5 (Кошелев, Коробкин), 37:22 — 1:0. Карпов — 5 (бол., Яковлев, Кошелев), 42:35 — 2:0. Коробкин — 8 (Карпов, Зернов), 55:14 — 3:0Вратари: Загидулин — АхтямовБроски: 47 (12+18+17) — 24 (9+9+6)Штраф: 4 — 10

После этого матча «Металлург» вышел на второе место в Восточной конференции с 40 очками, опередив «Ак Барс», у которого на два очка меньше.