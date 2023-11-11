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    «Металлург» оказался сильнее «Ак Барса»

    «Металлург» Магнитогорск — «Ак Барс»: счет матча 3:0, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Металлург Мг Ак Барс
    Завершился матч регулярного чемпионата КХЛ между магнитогорским «Металлургом» и казанским «Ак Барсом». Победу в нем со счетом 3:0 одержала команда Андрея Разина.

    Нападающий «Тоттенхэма» Максим Карпов
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    Нападающий «Тоттенхэма» Максим Карпов

    Первый период не принес заброшенных шайб.

    Лишь в конце второй 20-минутки хозяева наконец смогли распечатать ворота Артура Ахтямова. Шайба на счету Люка Джонсона.

    В начале третьего периода преимущество «Металлурга» до двух шайб увеличил Максим Карпов.

    А в самом конце встречи точку поставил Егор Коробкин.

    КХЛ. Регулярный чемпионат.
    «Металлург Мг» (Магнитогорск) — «Ак Барс» (Казань) — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
    Голы: Джонсон — 5 (Кошелев, Коробкин), 37:22 — 1:0. Карпов — 5 (бол., Яковлев, Кошелев), 42:35 — 2:0. Коробкин — 8 (Карпов, Зернов), 55:14 — 3:0Вратари: Загидулин — АхтямовБроски: 47 (12+18+17) — 24 (9+9+6)Штраф: 4 — 10

    После этого матча «Металлург» вышел на второе место в Восточной конференции с 40 очками, опередив «Ак Барс», у которого на два очка меньше.

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