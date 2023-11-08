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    Дубль и ассист Коваленко позволил «Торпедо» обыграть «Витязь»

    «Витязь» — «Торпедо»: счет матча 1:4, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Торпедо Витязь
    «Витязь» на своей площадке уступил «Торпедо» (1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Торпедо»
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    «Торпедо»

    В составе нижегородской команды дублем отличился Николай Коваленко, а еще 2 гола записали на свой счет Максим Летунов и Кирилл Воронин.

    Единственный гол «Витязя» записал на свой счет Владимир Галузин.

    КХЛ. Регулярный чемпионат.
    «Витязь» — «Торпедо» 1:4 (0:1, 1:2, 0:1).
    Голы: Коваленко — 3 (Летунов, Марин), 02:25 — 0:1. Летунов — 12 (бол. Коваленко, Конюшков), 25:09 — 0:2. Коваленко — 4 (бол. Конюшков), 33:42 — 0:3. Галузин — 3 (Яремчук), 39:10 — 1:3. Воронин — 5 (Линч, Фирстов), 53:45 — 1:4Вратари: Шикин — ХускаБроски: 22 (2+10+10) — 23 (10+4+9)Штраф: 4 — 0

    После этого матча «Торпедо» занимает 3-е место в таблице Запада с 36-ю очками в активе. «Витязь» — на последней 11-й строчке с 18-ю баллами.

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