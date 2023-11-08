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    Кудашов: Не всегда правильно играли и дорабатывали в обороне, потому и получали эти голы

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Куньлунь Ред Стар Динамо
    Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение от «Куньлуня» (2:3 ОТ).

    Алексей Кудашов
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    Алексей Кудашов

    «Игра получилась ожидаемо тяжёлой. "Куньлунь" практически все последние матчи цеплялся за очки, уходит в овертайм, там минимальные счета, поэтому на это и настраивались. Поначалу владели инициативой, не забили моменты, и потом игра перешла в тяжёлое и вязкое продолжение. Вот это удаление в овертайме подвело. Но я говорю — и туда могли забить, потому что были моменты, и контратаки могли прозевать. Получилась равная игра.
    Конечно, пропущенные голы были обескураживающими. Особенно такие быстрые и такие лёгкие. Вот что самое главное. Не всегда правильно играли и дорабатывали в обороне, потому и получали эти голы.

    Есть ли системные претензии к команде по матчу или всё решила реализация? Чемпионат очень сложный. Я уже не раз говорил, что не будут все игры выиграны. Никогда такого не будет. Всё идёт очень ровно. И надо находить в себе силы и эмоции. Чтобы забивать голы, здесь в первую очередь тоже нужны эмоции. Сегодня таких ярких эмоций не было.

    Вообще, хоккей — это эмоциональная игра. И если эмоции уходят на второй план, то становится тяжело, но профессионализм игроков заключается в том, чтобы находить эти эмоции. Мы уже пять матчей сыграли на выезде, сегодня одна дома, и дальше снова выезд. Все профессионалы, и все знают, как всё находить. Для этого должен быть здоровый коллектив, тренировки правильно подобраны, но и сами игроки должны находить.

    Есть ли план дать сыграть Волкову в ближайших матчах или определились с двойкой вратарей? Пока вот так, но в планах есть», — цитирует Кудашова «Чемпионат».

    После этого матча «Куньлунь» занимает 10-е место в таблице Запада с 23 очками в активе. Московское «Динамо» — на 1-й позиции (42 балла).

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