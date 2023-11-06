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    Немировски: Первый период — один из худших в сезоне

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    Главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски подвел итог матча против «Автомобилиста» (3:2).

    Дэвид Немировски
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    Дэвид Немировски

    «Первый период — один из худших в сезоне или вообще худший. На второй период вышли совсем с другим настроем, движением, забили два гола, чуть не хватило в ОТ забить, но по буллитам выиграли.

    Матч в Уфе в первые 20 минут продолжился? Очень медленно принимали решения, много возили шайбу по своей зоне, да и соперник очень здорово сыграл: классно двигались и двигали шайбу, очень сложно было.

    Что сказали в первом перерыве? У нас был хороший, жёсткий разговор, так нельзя начинать период, это профессиональная лига, игрок должен быть готов сразу. Все всё поняли и вышли с другим настроем. По-другому начали второй период, важно забить было гол, давление и инициатива идёт в другую сторону», — приводит слова Немировски пресс-служба КХЛ.

    После этого матча «Сибирь» занимает 9-е место на Востоке (29 баллов). «Автомобилист» — на 4-й позиции (34).

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