Леонтьев: Чуть было не упустили такую важную игру

Главный тренерподвел итог матча против(4:3).

«Парней и болельщиков, которые приехали нас поддержать, поздравляю с победой! В первом периоде мы отлично реализовали свои моменты, повели 3:0. Шла боевая игра. Неплохо отработали в меньшинстве, но в третьем периоде пропустили голы. Соперника это окрылило, трибуны погнали их вперёд. Чуть было не упустили такую важную игру. Двадцать семь блокированных бросков с нашей стороны, очень самоотверженная и дисциплинированная игра стала залогом сегодняшнего успеха.

В какой роли вижу Скорикова? Про игру в большинстве ещё рано говорить. Он острый нападающий с хорошим катанием, с сильным и резким броском. Как и от любого нападающего, жду от Даниила агрессивных действий, много голов и объемного катания. Естественно, чтобы он тоже отрабатывал в обороне. Если будет выполнять все требования, то будет в составе», — цитирует Леонтьева пресс-служба КХЛ.

«Нефтехимик» занимает 8-е место в таблице Востока с 29-ю очками в активе. «Салават Юлаев» — на 5-й позиции (33).