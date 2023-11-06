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    Козлов: Плюс в том, что проявили характер. Делаем выводы

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев Нефтехимик
    Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов дал свой комментарий относительно матча против «Нефтехимика» (3:4).

    Виктор Козлов
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    Виктор Козлов

    «Очень слабое начало с нашей стороны. Дали сопернику почувствовать, что с нами можно играть. По движению было видно, что мы тяжело вкатывались, тяжело ловили ритм игры. Не забили в начале большинство. Всё это наслаивалось. Как только перестали терять шайбу при входе в зону, как только стали переходить в позиционные атаки, сразу появился ритм. Ребята почувствовали игру. Плюс в том, что проявили характер. Делаем выводы. Для нас это очень хороший урок.

    Специфика подготовки к спаренным матчам? Раскатки у нас завтра точно не будет. Только по желанию. Самое главное — отдых, психологический и физический настрой. Нужно находить эмоции и силы. Мы очень много их отдали в предыдущих матчах. Завтра предстоит опять находить резервы. "Сочи" — быстрая, молодая команда. Нам придётся работать, как в атаке, так и в обороне», — цитирует Козлова пресс-служба КХЛ.

    «Нефтехимик» занимает 8-е место в таблице Востока с 29-ю очками в активе. «Салават Юлаев» — на 5-й позиции (33).

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