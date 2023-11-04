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    «Салават Юлаев» всухую одолел «Сибирь»

    «Салават Юлаев» — «Сибирь»: счет матча 2:0, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев Сибирь
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» дома обыграл «Сибирь» со счетом 2:0.

    «Салават Юлаев»
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    «Салават Юлаев»

    Заброшенными шайбами отметились Николай Кулемин и Александр Хмелевский.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Салават Юлаев» (Уфа) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)
    Голы: Кулемин — 5, 4:49 — 1:0. Хмелевский — 14 (бол., Шаров, Дроздов), 6:11 — 2:0Вратари: Ежов — Красоткин (57:25 — 58:53, 59:07)Штраф: 8 — 12Броски: 32 (14+12+6) — 10 (3+2+5)

    «Салават Юлаев» набрал 33 пункта и поднялся на четвертую позицию в турнирной таблице Восточной конференции. У «Сибири» осталось 27 пунктов и девятая строчка.

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