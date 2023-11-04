«Салават Юлаев» — «Сибирь»: счет матча 2:0, обзор голов

«Салават Юлаев» Фото: globallookpress.com
Заброшенными шайбами отметились Николай Кулемин и Александр Хмелевский.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)
Голы: Кулемин — 5, 4:49 — 1:0. Хмелевский — 14 (бол., Шаров, Дроздов), 6:11 — 2:0Вратари: Ежов — Красоткин (57:25 — 58:53, 59:07)Штраф: 8 — 12Броски: 32 (14+12+6) — 10 (3+2+5)
«Салават Юлаев» набрал 33 пункта и поднялся на четвертую позицию в турнирной таблице Восточной конференции. У «Сибири» осталось 27 пунктов и девятая строчка.