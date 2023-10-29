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    Торнтон объявил о завершении карьеры

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    44-летний канадец Джо Торнтон объявил о завершении игровой карьеры.

    Джо Торнтон
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    Джо Торнтон

    «Судя по тому, сколько людей продолжают меня спрашивать, я должен вам сказать: официально ухожу из НХЛ. Я думал, что вы, ребята, поймете это раньше, но вы продолжали спрашивать, поэтому я здесь, чтобы заявить об уходе.

    Я очень люблю хоккей и бесчисленное количество людей, которые когда-то помогли детской мечте стать реальностью. Если вы ищете меня, ты знайте, где меня найти. Я буду на катке», — сказал Торнтон в видеообращении.

    Торнтон выступал в НХЛ 24 сезона. Первый номер драфта НХЛ 1997 года провел 1714 игр в регулярных чемпионатах, набрав 1539 (430+1109) очков. В плей-офф на его счету 134 (32+102) очка в 187 матчах.

    Также канадец трижды по ходу карьеры приезжал играть в Европу за «Давос», с которым по разу выиграл чемпионат Швейцарии и Кубок Шпенглера.

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