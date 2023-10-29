Торнтон объявил о завершении карьеры

44-летний канадецобъявил о завершении игровой карьеры.

«Судя по тому, сколько людей продолжают меня спрашивать, я должен вам сказать: официально ухожу из НХЛ. Я думал, что вы, ребята, поймете это раньше, но вы продолжали спрашивать, поэтому я здесь, чтобы заявить об уходе.

Я очень люблю хоккей и бесчисленное количество людей, которые когда-то помогли детской мечте стать реальностью. Если вы ищете меня, ты знайте, где меня найти. Я буду на катке», — сказал Торнтон в видеообращении.

Торнтон выступал в НХЛ 24 сезона. Первый номер драфта НХЛ 1997 года провел 1714 игр в регулярных чемпионатах, набрав 1539 (430+1109) очков. В плей-офф на его счету 134 (32+102) очка в 187 матчах.

Также канадец трижды по ходу карьеры приезжал играть в Европу за «Давос», с которым по разу выиграл чемпионат Швейцарии и Кубок Шпенглера.