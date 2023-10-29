ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона» — «Реал»Эй, Джуд! Звездный новичок «Реала» наказал расточительную «Барселону»
  • 20:27
    • Дубль Холанна обеспечил «Манчестер Сити» сухую победу над «Манчестер Юнайтед»
  • 20:13
    • «Райо Вальекано» избежал поражение в матче с «Реал Сосьедадом»
  • 19:54
    • Оже-Альяссим одолел Хуркача и выиграл турнир в Базеле
  • 19:38
    • «Айнтрахт» и дортмундская «Боруссия» поделили очки
  • 19:31
    • Медведев уступил Синнеру в финале турнира в Вене
    Все новости спорта

    Разин: В силу современных технологий сейчас плетью, к сожалению, нельзя отлупить

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Металлург Мг Лада
    Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал поражение от «Лады» (3:4).

    Андрей Разин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Разин

    «В начале своего тренерского пути я бы про такую игру сказал очень жёстко. Сейчас я опытный 50-летний тренер. Поэтому скажу просто: из-за грубейших индивидуальных ошибок мы сегодня подарили сопернику победу. Готовились к матчу в рабочем режиме. Посмотрели соперника, разобрали. Играли хорошо, но результат отрицательный. В силу современных технологий сейчас плетью, к сожалению, нельзя отлупить. Поэтому никаких санкций к игрокам, которые совершили ошибки, быть не может, хотя с удовольствием бы это сделал», — цитирует Разина «Чемпионат».

    После этой победы «Лада» вышла на первое место Восточной конференции, обогнав «Металлург» на одно очко.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли команды определить победителя?
  • «Наполи» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 3.40
    •
  • Поднимется ли «Марсель» в зону еврокубков?
  • «Марсель» — «Лион». Прогноз и ставки
  • 2.49
    •
  • «Матрасники» не будут медлить!
  • «Атлетико» — «Алавес». Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.11
  • Экспресс дня 29 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Наполи — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.49
  • Прогноз на матч Марсель — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.01
  • Прогноз на матч Атлетико — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Лацио — Фиорентина
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Сочи — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Гранада — Вильярреал
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Эмполи — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Димитров — Музетти
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие