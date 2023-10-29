Разин: В силу современных технологий сейчас плетью, к сожалению, нельзя отлупить

Главный тренерпрокомментировал поражение от(3:4).

«В начале своего тренерского пути я бы про такую игру сказал очень жёстко. Сейчас я опытный 50-летний тренер. Поэтому скажу просто: из-за грубейших индивидуальных ошибок мы сегодня подарили сопернику победу. Готовились к матчу в рабочем режиме. Посмотрели соперника, разобрали. Играли хорошо, но результат отрицательный. В силу современных технологий сейчас плетью, к сожалению, нельзя отлупить. Поэтому никаких санкций к игрокам, которые совершили ошибки, быть не может, хотя с удовольствием бы это сделал», — цитирует Разина «Чемпионат».

После этой победы «Лада» вышла на первое место Восточной конференции, обогнав «Металлург» на одно очко.