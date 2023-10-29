Ларионов: Мы сами позволили «Барысу» вернуться в игру

Главный тренер «Торпедо»прокомментировал победу своей команды над «Барысом» со счетом 2:1 в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Болельщики "Барыса" поддержали команду после двух непростых периодов. Команда вернулась в игру и была нервная концовка для нас. Хочу поздравить наших ребят с победой. Для нас это начало длинной выездной серии, рады, что начали с победы.

Что случилось в "Торпедо" в третьем периоде? Мы не даём скучать болельщикам! Хорошая команда — а мы являемся хорошей командой — должна доводить дело до победы без проблем, но иногда случается потеря фокуса, концентрации. Начинаешь делать ошибки, которые потом оборачиваются голом. Не получилось целостной игры, дали возможность "Барысу" вернуться в игру и нагнетать моменты. Если оценить матч целиком — мы сыграли хороший матч», — цитирует Ларионова сайт КХЛ.

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Напомним, что для «Торпедо» этот успех стал вторым подряд, тогда как «Барыс» имеет теперь серию из трех поражений.