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    Ларионов: Мы сами позволили «Барысу» вернуться в игру

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Торпедо Барыс
    Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал победу своей команды над «Барысом» со счетом 2:1 в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Игорь Ларионов
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    Игорь Ларионов

    «Болельщики "Барыса" поддержали команду после двух непростых периодов. Команда вернулась в игру и была нервная концовка для нас. Хочу поздравить наших ребят с победой. Для нас это начало длинной выездной серии, рады, что начали с победы.

    Что случилось в "Торпедо" в третьем периоде? Мы не даём скучать болельщикам! Хорошая команда — а мы являемся хорошей командой — должна доводить дело до победы без проблем, но иногда случается потеря фокуса, концентрации. Начинаешь делать ошибки, которые потом оборачиваются голом. Не получилось целостной игры, дали возможность "Барысу" вернуться в игру и нагнетать моменты. Если оценить матч целиком — мы сыграли хороший матч», — цитирует Ларионова сайт КХЛ.

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    Напомним, что для «Торпедо» этот успех стал вторым подряд, тогда как «Барыс» имеет теперь серию из трех поражений.

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