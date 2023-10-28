«Салават Юлаев» — «Динамо» Москва: счет матча 1:2, обзор голов

Голпозволил московскомуобыграть(2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Первую шайбу в этом матче забросили гости. Нападающий «Динамо» Артем Ильенко реализовал большинство и вывел свою команду вперед.

«Салавату» удалось сравнять счет уже спустя минуту после 1-го гола. Форварду хозяев Николаю Кулёмину удалось забросить шайбу, играя в меньшинстве.

Уже в 3-м периоде «Динамо» забросило победный гол. Нападающий команды Эрик О'Делл реализовал очередное большинство своей команды.

КХЛ. Регулярный чемпионат. «Салават Юлаев» — «Динамо» Москва 1:2 (1:1, 0:0, 0:1). Голы: Ильенко — 3 (бол. Менелл, Уил), 08:37 — 0:1. Кулемин — 4 (мен. Хафизуллин, Дроздов), 09:54 — 1:1. О'Делл — 11 (бол. Менелл, Гусев), 47:23 — 1:2Вратари: Самонов — КоноваловБроски: 28 (9+9+10) — 30 (9+13+8)Штраф: 11 — 16

После этого матча московское «Динамо» занимает 2-е место на Западе с 33 очками в активе. «Салават Юлаев» — на 5-й позиции Востока (27).