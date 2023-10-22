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    Ассист Овечкина не помог «Вашингтону» обыграть «Монреаль», «Питтсбург» уступил «Сент-Луису», несмотря на гол Малкина

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    Подошел к концу еще ряд матчей регулярного чемпионата НХЛ.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    В одном из них «Вашингтон» в овертайме уступил «Монреалю» со счетом 2:3. На счету Александра Овечкина и Евгения Кузнецова по голевой передаче.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Монреаль» — «Вашингтон» — 3:2 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 1:0)
    Голы: Монахэн — 2 (бол., Сузуки, Кофилд), 18:55 — 1:0. Галлахер — 1 (Монахэн, Пирсон), 29:50 — 2:0. Строум — 1 (Овечкин, Филлипс), 51:25 — 2:1. Строум — 2 (Кузнецов, Карлсон), 57:59 — 2:2. Кофилд — 3 (Сузуки, Мэтисон), 60:47 — 3:2

    В другой игре «Питтсбург» уступил «Сент-Луису» со счетом 2:4. В составе «Пингвинз» одну шайбу забросил Евгений Малкин, у «блюзменов» результативную передачу оформил Алексей Торопченко.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сент-Луис» — «Питтсбург» — 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)
    Голы: Саад — 1 (Томас, Кайру), 9:33 — 1:0. Малкин — 4 (Летанг), 19:55 — 1:1. Нейберс — 1 (Капанен, Фолк), 25:39 — 2:1. Парэйко — 1 (Торопченко, Сундквист), 27:12 — 3:1. Саад — 2 (Капанен, Томас), 55:13 — 4:1. Зогорна — 1 (Эллер, О`Коннор), 56:27 — 4:2

    Также «Нэшвилл» обыграл «Сан-Хосе» со счетом 5:1. Защитник Николай Кныжов отметился результативной передачей.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нэшвилл» — «Сан-Хосе» — 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)
    Голы: Фагемо — 1 (бол., Нюквист, Каррье), 17:15 — 1:0. Новак — 3 (Шервуд, Йоси), 22:06 — 2:0. Шервуд — 1 (Евангелиста, Бэрри), 22:18 — 3:0. Новак — 4 (бол., Нюквист, Пярссинен), 42:47 — 4:0. Гертл — 1 (Ферраро, Кныжов), 50:33 — 4:1. Евангелиста — 1 (Фаббро), 53:26 — 5:1

    Помимо этого, «Даллас» в овертайме обыграл «Филадельфию» со счетом 5:4. Егор Замула завершил встречу с «+2».

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Даллас» — «Филадельфия» — 5:4 ОТ (2:2, 1:0, 1:2, 1:0)
    Голы: Джонстон — 1 (Бенн), 4:02 — 1:0. Сегин — 1 (Сутер, Хейсканен), 7:52 — 2:0. Фараби — 3 (Бринк, Кэйтс), 10:12 — 2:1. Конекны — 4 (мен., Кэйтс), 16:36 — 2:2. Хинтц — 2 (Робертсон, Павелски), 20:30 — 3:2. Бенн — 2 (Джонстон), 50:36 — 4:2. Конекны — 5 (мен., Санхейм, Лотон), 51:58 — 4:3. Уокер — 2 (мен., Замула), 52:45 — 4:4. Павелски — 3 (Джонстон), 62:13 — 5:4

    И, наконец, «Чикаго» уступил «Вегасу» со счетом 3:5. Иван Барбашев завершил встречу с показателем полезности «+1».

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Чикаго» — «Вегас» — 3:5 (1:1, 1:1, 1:3)
    Голы: Бедард — 2 (бол., Холл), 1:30 — 1:0. Карлссон — 2 (бол., Коттер, Корчак), 4:05 — 1:1. Маршессо — 3 (Айкел, Теодор), 27:30 — 1:2. Р. Джонсон — 1 (Мерфи, Донато), 28:50 — 2:2. Руа — 3 (Колесар, Макнэбб), 40:13 — 2:3. Стоун — 1 (Амадио, Стивенсон), 53:47 — 2:4. Коттер — 1 (бол., Амадио, Мартинес), 56:09 — 2:5. Перри — 2 (Фолиньо, Корчински), 59:45 — 3:5
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