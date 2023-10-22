«Автомобилист» — «Сибирь»: счет матча 1:3, обзор голов

У гостей голы забили Георгий Белоусов, Иван Климович и Николай Прохоркин.
В составе «Автомобилиста» шайбу забросил Степан Хрипунов.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)
Голы: Хрипунов — 1 (Воронков, Трямкин), 5:34 — 1:0. Белоусов — 1 (Прохоркин), 28:17 — 1:1. И. Климович — 4 (Е. Климович, Бек), 32:56 — 1:2. Прохоркин — 5 (бол., Бутузов, Аланов), 46:40 — 1:3Вратари: Аликин (56:50 — 58:37, 59:00) — КрасоткинШтраф: 4 — 8Броски: 40 (16+15+9) — 24 (10+10+4)
«Автомобилист» потерпел третье поражение кряду в КХЛ и идет на 4-й строчке в таблице Восточной конференции, набрав 26 очков.
«Сибирь» (23) находится на седьмом месте.