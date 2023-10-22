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    «Сибирь» в гостях победила «Автомобилист»

    «Автомобилист» — «Сибирь»: счет матча 1:3, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Сибирь
    «Сибирь» в гостях выиграла у «Автомобилиста» со счетом 3:1.

    «Сибирь»
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    «Сибирь»

    У гостей голы забили Георгий Белоусов, Иван Климович и Николай Прохоркин.

    В составе «Автомобилиста» шайбу забросил Степан Хрипунов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)
    Голы: Хрипунов — 1 (Воронков, Трямкин), 5:34 — 1:0. Белоусов — 1 (Прохоркин), 28:17 — 1:1. И. Климович — 4 (Е. Климович, Бек), 32:56 — 1:2. Прохоркин — 5 (бол., Бутузов, Аланов), 46:40 — 1:3Вратари: Аликин (56:50 — 58:37, 59:00) — КрасоткинШтраф: 4 — 8Броски: 40 (16+15+9) — 24 (10+10+4)

    «Автомобилист» потерпел третье поражение кряду в КХЛ и идет на 4-й строчке в таблице Восточной конференции, набрав 26 очков.

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    «Сибирь» (23) находится на седьмом месте.

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