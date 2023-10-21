НХЛ. «Айлендерс» проиграли «Нью-Джерси», несмотря на 33 сэйва Сорокина

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

«Айлендерс» — «Нью-Джерси» — 4:5 ОТ

Первой звездой матча стал нападающий «Нью-Джерси» Джек Хьюз, набравший 4 (2+2) очка и забивший победный гол в овертайме.

Хьюз, в активе которого теперь шесть заброшенных шайб и четыре ассиста, возглавил список бомбардиров регулярного чемпионата.

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 33 из 38 бросков соперника. Для россиянина это поражение стало первым в сезоне.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Нью-Джерси» — 4:5 ОТ (1:1, 2:2, 1:1, 0:1) Голы: Нельсон — 2 (Энгвалль, Палмиери), 12:35 — 1:0. Хэмилтон — 3 (бол., Майер, Шмид), 19:00 — 1:1. Тоффоли — 1 (бол., Д. Хьюз, Братт), 20:21 — 1:2. Нельсон — 3 (Палмиери), 21:37 — 2:2. Л. Хьюз — 1 (бол., Д. Хьюз, Братт), 22:36 — 2:3. Хорват — 1 (Добсон, Мартин), 26:10 — 3:3. Д. Хьюз — 3 (бол., Палат, Братт), 44:30 — 3:4. Хорват — 2 (Ли, Барзал), 58:49 — 4:4. Д. Хьюз — 4 (Марино, Майер), 62:19 — 4:5Вратари: Сорокин (58:17 — 58:48, 62:19) — Шмид (62:19)Штраф: 12 — 6Броски: 32 (8+10+13+1) — 39 (13+15+9+2)

«Айлендерс» — «Нью-Джерси» — 4:5 ОТ

«Коламбус» — «Калгари» — 3:1

Одним из лучших в этом матче был вратарь «Коламбуса» Спенсер Мартин, отразивший 36 из 37 бросков.

Защитник «Блю Джекетс» Иван Проворов отметился результативной передачей в эпизоде с первым голом своей команды.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Калгари» — 3:1 (0:0, 1:0, 2:1) Голы: Керали — 1 (Дэнфорт, Проворов), 26:29 — 1:0. Дэнфорт — 2 (Рословик, Веренски), 48:45 — 2:0. Линдхольм — 2 (мен., Баклунд), 50:37 — 2:1. Веренски — 1 (п.в.), 57:39 — 3:1Вратари: Мартин — Маркстрем (57:35 — 57:39, 57:56)Штраф: 11 — 24Броски: 29 (11+9+9) — 37 (14+11+12)