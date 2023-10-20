«Сочи» — «Барыс»: счет матча 3:5, обзор голов

одержал гостевую победу над(5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

У астанинской команды дублем отметился нападающий Понтус Оберг, а по голу записали на свой счет Кирилл Савицкий, Райли Барбер и Батырлан Муратов.

У «Сочи» отличились Сергей Попов, Джесси Грэм и Матвей Мичков. Последнюю шайбу южане забросили за 2 секунды до конца 3-го периода.

КХЛ. Регулярный чемпионат. «Сочи» — «Барыс» 3:5 (0:2, 2:1, 1:2). Голы: Савицкий — 3 (Муратов, Шестаков), 13:55 — 0:1. Барбер — 9 (Лабате), 18:50 — 0:2. Попов — 5 (бол. Грэм, Бракко), 34:52 — 1:2. Оберг — 11 (Никитин), 36:18 — 1:3. Грэм — 4 (Сагадеев, Шиксатдаров), 38:08 — 2:3. Муратов — 2 (Мусоров, Шалапов), 46:46 — 2:4. Оберг — 12 (ПВ. Нургалиев, Бекетаев), 58:42 — 2:5. Мичков — 7 (бол. Грэм, Рассказов), 59:58 — 3:5Вратари: Бердин — ШутовБроски: 33 (13+10+10) — 28 (9+11+8)Штраф: 2 — 8

После этого матча «Барыс» занимает 11-е место в таблице Востока с 18-ю очками в активе. «Сочи» — на 6-й позиции Запада (23).