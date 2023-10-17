Ларионов сравнил трансфер Линча в «Торпедо» с переходом Зидана в «Реал»

Главный тренероценил игру новичка командыв первых матчах.

«Линч сыграл всего две смены в третьем периоде? Для Бобби это непростое время. Кирсанов говорит по-русски, он знает ребят. Бобби берёт время, чтобы адаптироваться к команде, лиге. Мы не хотим слишком сильно форсировать. В то же время мы пытаемся дозированно дать его привыкнуть к игре, к команде.

Мы не будем делать быстрые выводы. Я вам приведу пример из футбола. Ни в коем случае не в защиту Линча или ещё какого-либо игрока, который приходит в команду.

Футбольная история, когда "Реал" Мадрид подписал выдающегося футболиста, одного из пяти (лучших), выходивших на поле, — Зидана. За 80 млн евро. И полгода не знали, что с ним делать. Думали, что сделали ошибку. Это Зидан! Это игрок, который выиграл всё в своей карьере. Поэтому наберитесь терпения.

И мы набираемся терпения. Мы хотим, чтобы у нас ребята росли и становились лучше. И они будут расти — они растут! Понятно, что всегда тяжело проигрывать, но, чтобы вернуть хорошее настроение в команду, нужно командное усилие.

Усилие от каждого игрока, от каждого тренера, от медицинского штаба. Мы не должны свернуться в скорлупу, замкнуться в себе и бояться ошибиться», — передаёт слова Ларионова Чемпионат.

После перехода в «Торпедо» Линч успел провести 8 матчей, забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи при показателе полезности «-3».

Напомним, что 16-го октября «Торпедо» проиграло «Северстали» со счетом 0:4. В следующем матче нижегородцы сыграют 18-го октября с «Сибирью».