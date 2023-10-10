«Амур» разгромил «Ладу» в Хабаровске

одержал победу над тольяттинскойв домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей «Амур» продлил серию поражений «Лады» Фото: hcamur.ru

Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев льда.

По шайбе в ворота гостей забросили Евгений Кулик, Егор Коршков и Станислав Бочаров.

На 54-й минуте нападающий «Амура» Евгений Грачев не реализовал буллит.

Серия поражений «Лады» достигла четырех матчей.

«Амур» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции — 16 очков. «Лада» находится на четвертой строчке — 20 очков.

«Амур» 12 октября встретится дома с «Ак Барсом». «Лада» 14 октября сыграет на своей площадке с «Адмиралом».