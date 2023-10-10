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    «Амур» разгромил «Ладу» в Хабаровске

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Амур Лада
    «Амур» одержал победу над тольяттинской «Ладой» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Амур» продлил серию поражений «Лады»
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    «Амур» продлил серию поражений «Лады»

    Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев льда.

    По шайбе в ворота гостей забросили Евгений Кулик, Егор Коршков и Станислав Бочаров.

    На 54-й минуте нападающий «Амура» Евгений Грачев не реализовал буллит.

    Серия поражений «Лады» достигла четырех матчей.

    «Амур» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции — 16 очков. «Лада» находится на четвертой строчке — 20 очков.

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    • «Амур» 12 октября встретится дома с «Ак Барсом». «Лада» 14 октября сыграет на своей площадке с «Адмиралом».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Амур» (Хабаровск) — «Лада» (Тольятти) — 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)
    Голы: Кулик — 1 (Слепец), 1:38 — 1:0. Коршков — 2 (Кулик, Балдаев), 24:09 — 2:0. Бочаров — 3 (Грачев, Коршков), 37:27 — 3:0Вратари: Лозебников — ПодъяпольскийШтраф: 6 — 4Броски: 38 (14+12+12) — 31 (18+7+6)
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