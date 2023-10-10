«Амур» разгромил «Ладу» в Хабаровске

«Амур» продлил серию поражений «Лады» Фото: hcamur.ru
Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев льда.
По шайбе в ворота гостей забросили Евгений Кулик, Егор Коршков и Станислав Бочаров.
На 54-й минуте нападающий «Амура» Евгений Грачев не реализовал буллит.
Серия поражений «Лады» достигла четырех матчей.
«Амур» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции — 16 очков. «Лада» находится на четвертой строчке — 20 очков.
«Амур» 12 октября встретится дома с «Ак Барсом». «Лада» 14 октября сыграет на своей площадке с «Адмиралом».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) — «Лада» (Тольятти) — 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)
Голы: Кулик — 1 (Слепец), 1:38 — 1:0. Коршков — 2 (Кулик, Балдаев), 24:09 — 2:0. Бочаров — 3 (Грачев, Коршков), 37:27 — 3:0Вратари: Лозебников — ПодъяпольскийШтраф: 6 — 4Броски: 38 (14+12+12) — 31 (18+7+6)