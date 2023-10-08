Гол Александрова и два ассиста Бучневича принесли «Сент-Луису» победу в матче с «Чикаго»

В предсезонном матче НХЛобыгралсо счетом 5:3.

В составе победителей забивали Маккензи Макикерн, Роберт Томас (дубль), Джейк Нейборс и Никита Александров. Павел Бучневич отметился двумя передачами. За «Чикаго» отличились Лукас Райхель, Джоуи Андерсон и Маккензи Энтвистл.

В стартовом матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис» 13 октября сыграет с «Далласом», «Чикаго» 11 октября встретится с «Питтсбургом».

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В еще одной игре «Детройт» обыграл «Торонто» со счетом 4:3.

За победителей шайбы забросили Дилан Ларкин, Бен Шьяро, Джо Велено и Даниэль Спронг. Клим Костин отметился ассистом. В составе проигравших отличились Макс Эллис, Томас Миллер и Сэм Лафферти.

В стартовом матче регулярного чемпионата НХЛ «Детройт» 13 октября сыграет с «Нью-Джерси», «Торонто» 12 октября встретится с «Монреалем».