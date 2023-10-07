Никитин: Нужно терпеть, концентрироваться и выигрывать такие матчи

Главный тренерподвел итог матча против минского(2:3 Б).

«Динамо — с победой. Я думаю, они провели хороший матч. Мы себе удалениями ритм постоянно сбивали. Нужно это скорректировать. Ребята — молодчики, в третьем периоде вытащили из себя всё. Это позволило забрать очки здесь.

Удаления были необязательные. Где-то — клюшку не убрал, где-то — шестой выскочил. Возможно, свежести в принятии решений не хватало. Но всё равно нужно терпеть, концентрироваться и выигрывать такие матчи.

Рафиков? У него небольшое повреждение. Сегодня молодые ребята получили больше времени. Ротация должна быть, график очень тяжёлый.

Сергеев? Пока не готов сказать о состоянии игрока. Надеюсь, что травма несерьёзная.

График? Он плюс-минус у всех непростой. Мы стараемся не обращать на него внимание, но не всегда получается», — приводит слова Никитина пресс-служба КХЛ.

«Бело-голубые» в следующем туре поедут в гости к «Куньлуню». «Локомотив» померяется силами дома с нижегородским «Торпедо»