Кравец о поражении «Авангарда»: Понимаем, над чем нужно работать, что нужно сделать и поменять

Главный тренервысказался о крупном поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с(1:4).

«Результат, в принципе, говорит о нашей игре сегодняшней. Хотя были моменты, которые мы могли использовать, и тогда счёт был бы другой. Но сегодня с первой смены мы почему-то решили играть в своей зоне. Естественно, это нас больше выматывало, меньше сил оставалось на атаку, допустили ошибки в зоне обороны.

Да и в атаке недостаточное количество моментов создали, чтобы победить. Единственные светлые пятна — это игра вратарей и игра в меньшинстве. Будем готовиться к "Магнитке". Понимаем, над чем нужно работать, что нужно сделать и поменять. Обсудим с тренерским штабом эти моменты, уверен, команда будет другая.

Команда отошла от того настроя, который был в конце выезда? Не хочу оправдываться и какие-то фразы дежурные говорить. Настрой сегодня был. Самые неудачные моменты сегодня — стандартные ситуации. Это конец периода, пропущенный гол и я бы не сказал, что при преимуществе "Трактора". А также второй гол, который пришёл из проигранного вбрасывания.

На стандартах нужно играть правильно, защитнику нужно первым движением выводить шайбу, а не терять её и 45 секунд играть в зоне. Третий гол — опека на пятаке, это тоже ошибка. Но это всё наше командное, надо вместе исправлять эти ошибки», — передаёт слова Кравеца Чемпионат.

После поражения от «Трактора» «Авангард» занимает 7-е место в таблице Востока с 16-ю очками в активе. В следующем матче омичи сыграют 11-го октября с «Металлургом».