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    Козлов: Дисциплина должна быть лучше, особенно против топовой команды, как «Металлург»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев Металлург Мг
    Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение во встрече с «Металлургом» (3:6).

    Виктор Козлов
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    Виктор Козлов

    «Хороший получился матч. Когда мы играли в равных составах, то хорошо прессинговали, создавали моменты. Но нужно подтянуть дисциплину, всё-таки слишком много удаляемся. Тем более в нашей ситуации, когда мы играем в три пары защитников и на них выпадает очень большой объём работы. В конце было видно, что ребятам уже тяжело. Не было свежести и того движения, что в начале игры.

    А при "пять на пять" много позитивных моментов. Молодые ребята выходят на новый уровень, становятся лидерами, проходят через сложные ситуации, забивают важные голы. По настрою, выполнению игрового задания сегодня всё было на отлично. [Но] дисциплина должна быть лучше, особенно против топовой команды, как "Металлург".

    Что мешало сыграть активно до третьего периода? Во втором периоде мы полпериода провели в меньшинстве. Тем более дальняя скамейка, ребятам тяжело поменяться. Это поменяло ритм игры. "Пять на пять" мы контролировали шайбу в зоне атаки, создавали моменты. Удаления были неоправданными, в зоне атаки. Должны играть дисциплинированно, тем более что необходимости удаляться не было. Из-за большого количества удалений инициатива перешла к "Металлургу".

    Мы играли активно, и "Металлург" играл активно, была хорошая игра с обеих сторон. Был и прессинг, и качественный выход из-под давления, и качественные моменты, и вратари сегодня играли. Игра была зрелищной. Мы должны подтянуть дисциплину.

    Что должен сделать Кузьмин, чтобы регулярно играть в КХЛ? Продолжать так же работать. Как это он не соответствует уровню? Он соответствует, просто у нас есть ребята, которые тоже хорошо играют. Мы пытаемся найти время всем и находим время всем, кто помогает команде. Глеб — один из этих ребят. Да, он мало играл. Честь ему и хвала, что не раскисал, не падал духом, а продолжал работать и ждал своего шанса. Когда ему сегодня представился шанс, он им воспользовался. Вся их тройка сегодня хорошо смотрелась.

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    • Шмелёв тренируется и набирает форму. Когда будет шанс, он должен будет им воспользоваться», — приводит слова Козлова «Чемпионат».

    После 16 матчей у «Металлурга» 25 очков, «Салават» имеет на девять меньше, но у него есть три игры в запасе.

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