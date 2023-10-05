Игнатьев: Понимали, что игра будет тяжелой из-за календаря

Главный тренервысказался относительно поражения от(2:4).

«Очень неприятно проигрывать. Понимали, что игра будет тяжелой из-за календаря. На фоне всего этого, хочу сказать спасибо ребятам. Против быстрой и мобильной команды двигались неплохо.

Первоначальной целью было выиграть первый период и рады, что это случилось. Индивидуальные ошибки во втором периоде привели к тому, что нам пришлось догонять, а догонять сегодня было сложно», — приводит слова Игнатьева официальный сайт «Торпедо».

«Торпедо» располагается на второй строчке на «Западе» с 21 очком. «Куньлунь» в той же конференции идет на 9-м месте с 13 баллами.