«Трактор» — «Салават Юлаев»: счет матча 0:4, обзор голов

Челябинскийна своем льду ничего не смог противопоставить уфимскому, уступив ему со счетом 0:4.

Две шайбы в составе гостей забросил Артем Пименов, еще по разу зажгли свои фамилии на табло Евгений Бирюков и Вячеслав Лещенко.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Трактор» — «Салават Юлаев» 0:4 (0:1, 0:1, 0:2) Голы: Пименов — 1 (Алалыкин, Башкиров), 7:59 — 0:1, Бирюков — 1 (Пименов, Башкиров), 32:05 — 0:2, Лещенко — 1 (Сучков, Газимов), 42:17 — 0:3, Пименов — 2 (бол., Коледов), 54:09 — 0:4Вратари: Фукале, Мыльников — ЕжовБроски: 23 (10+4+9) — 25 (8+6+11)Штраф: 4 — 0

«Салават Юлаев» после этой победы поднялся на восьмую строчку в Восточной конференции с 14 очками. У «Трактора» осталось 16 баллов, он на три позиции в таблице выше.