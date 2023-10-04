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    «Салават» на выезде разгромил «Трактор»

    «Трактор» — «Салават Юлаев»: счет матча 0:4, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Трактор Салават Юлаев
    Челябинский «Трактор» на своем льду ничего не смог противопоставить уфимскому «Салавату Юлаеву», уступив ему со счетом 0:4.

    Артем Пименов
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    Артем Пименов

    Две шайбы в составе гостей забросил Артем Пименов, еще по разу зажгли свои фамилии на табло Евгений Бирюков и Вячеслав Лещенко.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Трактор» — «Салават Юлаев» 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)
    Голы: Пименов — 1 (Алалыкин, Башкиров), 7:59 — 0:1, Бирюков — 1 (Пименов, Башкиров), 32:05 — 0:2, Лещенко — 1 (Сучков, Газимов), 42:17 — 0:3, Пименов — 2 (бол., Коледов), 54:09 — 0:4Вратари: Фукале, Мыльников — ЕжовБроски: 23 (10+4+9) — 25 (8+6+11)Штраф: 4 — 0

    «Салават Юлаев» после этой победы поднялся на восьмую строчку в Восточной конференции с 14 очками. У «Трактора» осталось 16 баллов, он на три позиции в таблице выше.

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