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    Билялетдинов: Ребята хорошо подготовились, играли с хорошим настроением, на кураже

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Амур
    Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Амуром» (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Зинэтула Билялетдинов
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    Зинэтула Билялетдинов

    «Ребята хорошо подготовились, играли с хорошим настроением, на кураже. И в обороне, и в атаке, в общем-то, неплохо сыграли. Были удаления, конечно, ненужные, три подряд в третьем периоде — в них нет необходимости. В целом я доволен как команда сыграла. Радулова и Яшкина мы впервые поставили вместе, поэтому может быть не всё получалось. Это игроки высокого уровня, думаю, они найдут общий язык и будут играть как необходимо.

    Сегодняшняя победа — следствие двух последних поражений? Поражения бывают разные, я должен сказать, что ребята играли неплохо, но были нюансы, над которыми надо работать. Возникали ненужные моменты, но в целом команда играла неплохо и серьёзных претензий у меня не возникало.

    Артём Галимов готов на 100%? В плане "функционалки", конечно, готов. Он много тренировался, у него была травма, которая позволяла ему работать. Вопрос был только в том, чтобы войти в игру после долгого отсутствия. Считаю, что он справился достойно.

    Радулов не забивает десять матчей? Он старается, у него большое желание, переживает. Он на правильном пути, работает, трудится», — приводит слова Билялетдинова официальный сайт КХЛ.

    «Ак Барс» продолжает занимать второе место на «Востоке» с 17 очками. «Амур» идет на девятой позиции с 11 баллами.

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