Тренер «СЮ» — о поражении от «Металлурга»: Мы сыграли очень слабый матч, особенно в атаке

Главный тренер «Салавата Юлаева»поделился своими впечатлениями после неудачи в игре с «Металлургом» (0:1) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Беззубый матч получился, особенно в зоне атаки. Было очень много проигранных единоборств, которые были нам не свойственны. Из-за этого у нас не получалась прямая атака, было много потерь, нас догоняли и "съедали" при входе в зону. Это не та игра, во что мы должны играть!» — цитирует Козлова сайт лиги.

Уфимский клуб сейчас располагается на шестой строчке на «Востоке» с 12 очками после 11 игр. «Металлург» после этой победы находится на первом месте конференции с 19 баллами.