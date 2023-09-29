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    Тренер «СЮ» — о поражении от «Металлурга»: Мы сыграли очень слабый матч, особенно в атаке

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Металлург Мг Салават Юлаев
    Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов поделился своими впечатлениями после неудачи в игре с «Металлургом» (0:1) в регулярном чемпионате КХЛ.

    Виктор Козлов
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    Виктор Козлов

    «Беззубый матч получился, особенно в зоне атаки. Было очень много проигранных единоборств, которые были нам не свойственны. Из-за этого у нас не получалась прямая атака, было много потерь, нас догоняли и "съедали" при входе в зону. Это не та игра, во что мы должны играть!» — цитирует Козлова сайт лиги.

    Уфимский клуб сейчас располагается на шестой строчке на «Востоке» с 12 очками после 11 игр. «Металлург» после этой победы находится на первом месте конференции с 19 баллами.

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