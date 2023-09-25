«Адмирал» — СКА: счет матча 1:2 (1:0, 0:1, 0:1), обзор голов

Петербургскийвыиграл во Владивостоке у местногосо счетом 2:1, уступая после первого периода 0:1. Голы в команде Ротенберга забивали. У хозяев единственную шайбу забросил канадец

Уже на 2-й минуте «Адмирал» вышел вперед в матче после отличной комбинации с участием Граовака, Шевченко и Корбита.

СКА смог сравнять счет лишь в середине второго тайма, когда Николай Поляков замкнул передачу Валентина Зыкова.

Победу же гостям принес точный бросок Захара Бардакова на 52-й минуте встречи.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Адмирал» — СКА 1:2 (1:0, 0:1, 0:1) Голы: Граовац — 1 (Шевченко, Корбит), 1:33 — 1:0, Поляков — 1 (Зыков, Камалов), 26:45 — 1:1, Бардаков -1 ( Поляков, Зыков), 51:42 — 1:2Вратари: Хомченко — ПлешковБроски: 24 (6+7+11) — 42 (17+13+12)Штрафы: 8 (2+2+4) — 8 (4+2+2)

В следующем туре «Адмирал» отправится в гости к «Барысу», а СКА полетит в Новосибирск.