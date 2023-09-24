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    Ларионов о потере преимущества в три шайбы: Главное — сохранять спокойствие

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Торпедо Динамо Минск
    Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов высказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (4:3).

    Игорь Ларионов
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    Игорь Ларионов

    «Сложный матч, который был усложнён большим количеством удалений. Это, наверное, вопрос дисциплины, и мы об этом поговорили после игры. Благодарю соперника за возвращение в игру, они дали глоток воздуха болельщикам.

    Что сказал команде при 3:3? Главное в такой ситуации — сохранять спокойствие. Контроль эмоций и контроль шайбы имеют в такой ситуации огромное значение. Поэтому и сказал, чтобы спокойно доиграли матч до конца, до победы.

    Выбрали Бокуна капитаном, чтобы он сыграл дома в этой роли? Да, мы стараемся таким образом дать ответственность каждому нашему игроку. Даём возможность всем почувствовать на себе, что такое быть капитаном, ассистентом, пережить этот опыт. Рады, что у себя дома, в Беларуси, он забил решающий гол», — цитирует Ларионова сайт КХЛ.

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    • После этого матча «Торпедо» занимает 2-е место в таблице Запада с 15-ю очками в активе. В следующем матче нижегородцы встретятся 26-го сентября с «Витязем».

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