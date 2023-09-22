«Салават Юлаев» — «Автомобилист»: счет матча 0:1, обзор гола

«Автомобилист» Фото: globallookpress.com
Единственную шайбу во втором периоде забросил Владислав Раздьяконов.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Гол: Раздьяконов — 1 (Леонтьев, Макеев), 27:55 — 0:1Вратари: Самонов (58:19) — АликинШтраф: 6 — 6Броски: 29 (11+8+10) — 26 (7+14+5)
«Автомобилист» перервал серию из трех поражений подряд и набрал 11 очков, поднявшись на третье место в Восточной конференции. «Салават Юлаев» идет пятым на Востоке (10 очков).