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    «Салават Юлаев» уступил «Автомобилисту»

    «Салават Юлаев» — «Автомобилист»: счет матча 0:1, обзор гола

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Салават Юлаев
    В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» на выезде обыграл «Салават Юлаев».

    «Автомобилист»
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    «Автомобилист»

    Единственную шайбу во втором периоде забросил Владислав Раздьяконов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Салават Юлаев» (Уфа) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
    Гол: Раздьяконов — 1 (Леонтьев, Макеев), 27:55 — 0:1Вратари: Самонов (58:19) — АликинШтраф: 6 — 6Броски: 29 (11+8+10) — 26 (7+14+5)

    «Автомобилист» перервал серию из трех поражений подряд и набрал 11 очков, поднявшись на третье место в Восточной конференции. «Салават Юлаев» идет пятым на Востоке (10 очков).

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