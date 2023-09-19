Порядин о Голдобине: У него большой талант в завершении атак

Нападающийвысоко оценил игру своего партнера по звену

«Он часто дополнительно бросает. Дома с ним рядом любимая жена и родители. Конечно, Коля молодец, он хорошо работает. Не удивлён тому, что сейчас его дела складываются таким образом.

Дальше всё будет ещё лучше. Голдобин — очень мастеровитый игрок, у него большой талант в завершении атак. Смотришь на него и что-то берёшь себе.

Его позирование с кепкой на шлеме после хет-трика в матче с "Северсталью"? Молодец, это же интересно для болельщиков. Почему бы и нет? Хоккей — это игра моментов, такие моменты тоже нужны», — сказал Порядин в интервью изданию Allhockey.

В нынешнем сезоне Порядин провел 8 матчей, забросил 3 шайбы и сделал 6 голевых передач. Голдобин за все те же 8 встреч отличился 8-ю голами и одним ассистом. «Спартак» занимает 6-е место в таблице Запада с 9-ю баллами.